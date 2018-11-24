شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول «صلاح» مع واتفورد.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق ليفربول، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، لملاقاة واتفورد، في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي.، حيث تنقل المباراة على قناة «بي إن سبورتس HD2».
وتقام قمة هذه الجولة بين توتنهام وتشيلسي، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وضمن مباريات الدوري الإسباني، تقام مباراة ريال مدريد وإيبار في الثانية ظهرًا.
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