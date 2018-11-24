شكرا لقرائتكم بدء التسجيل في عمومية الأهلي باليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الاهلي بعد عدم إكتمال النصاب القانوني أمس حيث كان مُقرراً حضور 60 ألف عضو لكن حضر 2554 عضو فقط ليتم تأجيل التصويت لليوم.

وتعقد الجميعة العمومية العادية أجتماعها بالأهلي اليوم من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً من أجل مناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

ويتطلب حضور10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل لأكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية اليوم.