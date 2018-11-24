شكرا لقرائتكم المنتخب يكشف سبب استبعاد كهربا من قائمة الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو المنتخب الوطني الأول أن استبعاد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك من صفوف الفراعنة في الفترة الاخيرة وتحديدا في عهد الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير اجيري ليس لأسباب عقابية كما يتردد مؤخرا عقب انتهاء مشوار الفريق بنهائيات كأس العالم يونيو الماضي.

وتردد خلال الاونة الاخيرة ان استبعاد محمود كهربا من المنتخب نتيجة التقارير المقدمة من المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة والمدير الاداري بشأن واقعة اشتباك اللاعب لفظيا مع المدرب خلال توجيه اللاعب في مباراة السعودية الاخيرة‘ فيما ردد البعض وجود خلافات بين اللاعب والمدرب المساعد حاليا هاني رمزي.

وأوضح مدير المنتخب إيهاب لهيطه ان استبعاد اللاعب نظرة فنية خاصة بمدرب الفراعنة اجيري وان اتحاد الكرة لم يصدر اية قرارات عقابية ضد اي من اللاعبين علي خلفية المشاركة في كاس العالم الماضية، مُشيراً الي ان الامر يعود لرؤية الجهاز الفني الذي يري حاجته لمجموعة بعينها من اللاعبين.