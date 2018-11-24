يوفنتوس يستعين بوكيل رونالدو لضم دي خيا ورودريجز

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي بالبرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمساعدته في التعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أن مينديز، هو وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وهو ما سيساعد اليوفي على إقناع دي خيا بالقدوم إلى ملعب "أليانز".

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن دي خيا، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي بات قريبا من الرحيل عن مانشستر يونايتد، ورغم امتلاك اليونايتد بندا يسمح له بتمديد العقد عاما إضافيا، لكنه لا يمنع دي خيا من الرحيل مجانا في صيف 2020.

اعترف جوزيه مورينيو، مدرب المان يونايتد، في وقت سابق، بأنه غير واثق من بقاء حارس دي خيا داخل ملعب "أولد ترافورد"، ما يزيد التكهنات حول مستقبله.

كما كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أفادت مؤخرا بأن مينديز يعمل على جلب دي خيا وخاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، إلى يوفنتوس الصيف المقبل.