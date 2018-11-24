شكرا لقرائتكم مواجهة ساخنة فى ديربى لندن بين توتنهام وتشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى تشيلسي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً على توتنهام فى مباراة الديربي التي تجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على توتنهام صاحب المركز الرابع.

وتعقد جماهير توتنهام آمالها على القائد هاري كين من أجل قيادة "السبيرز" لتحقيق الفوز، لمواصلة البقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب الدوري الانجليزي، والاطاحة تشيلسي من المركز الثالث.

كما يتطلع توتنهام لألحاق الهزيمة الاولى بنظيره تشيلسي، للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة إنتر ميلان الايطالي بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وأرسنال بالجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الانجليزي.

فى حين يسعى تشيلسي للخروج من ملعب "ويمبلي" بالنقاط الثلاث من أجل توسيع الفارق مع توتنهام صاحب المركز الثالث ومواصلة تضييق الخناق على ناديا ليفربول "الوصيف" برصيد 30 نقطة، ومانشستر سيتي "المتصدر" برصيد 32 نقطة. كما يلتقي اليوم، واتفورد مع ليفربول، وستهام يونايتد مع مانشستر سيتي، وايفرتون مع كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وفولهام مع ساوثهامتون، وبرايتون مع ليستر سيتي.