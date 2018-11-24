شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف فى اليوم الثانى لعمومية الأهلي وغياب مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عملية التسجيل فى اليوم الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي إقبالا ضعيفا من الأعضاء علي الجمعية العمومية.

وكان باب التسجيل في اليوم الثاني لعمومية الأهلي العادية قد بدأ فى التاسعة صباح اليوم بعد عدم اكتمال النصاب القانوني أمس، حيث كان مُقرراً حضور 60 ألف عضو لكن حضر 2554 عضو فقط ليتم تأجيل التصويت لليوم.

ولم يحضر أحد من مجلس الإدارة الجمعية العمومية، حتى الآن، علماًَ بأن محمود الخطيب، رئيس النادى، لن يحضر الجمعية العمومية بسبب تواجده فى ألمانيا بعد إجراء جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة.

وتعقد الجميعة العمومية العادية اجتماعها بالأهلي اليوم من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً لمناقشة عدة أمور، أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

ويتطلب حضور10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية اليوم.