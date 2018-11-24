سوبر كورة.. أيهما أفضل لتدريب الأهلي.. المحلى أم الأجنبى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى مهمة البحث عن مدير فنى جديد لخلافة الفرنسى بارتيس كارتيرون، والذى تمت إقالته من تدريب النسور الحمر على خلفية الإخفاق فى التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا وتوديع البطولة الأفريقية، جار البحث عن مدرب بمواصفات خاصة لتولى القيادة الفنية للأهلى، لمطالعة التقرير.. اضغط هنا..

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