الإسماعيلى يتدرب على نجيل صناعى فى بوروندى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى، اليوم السبت، مرانه الأول فى بوروندى استعدادًا لملاقاة مضيفه نيجوزى على ملعبه يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدى بدورى الأبطال الأفريقى.
ومن المقرر أن يتدرب الفريق على أحد ملاعب النجيل الصناعى بجوار مقر الإقامة من أجل تهيئة اللاعبين على نوعية أرض الملعب قبل مواجهة بطل بوروندى.
ويعانى الإسماعيلى من نقص فى الصفوف أثناء تلك الرحلة فى ظل غياب كل من حسنى عبد ربه، ومحمود متولى، ومحمد صادق، ومحمد الشامى، بالإضافة إلى عصام الحضرى الذى تخلف عن السفر.
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