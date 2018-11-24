شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفة الأوكرانية تظهر مع طائرة الزمالك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر المحترفة الأوكرانية أولجا فى صفوف فريق الكرة الطائرة الأول لسيدات الزمالك يوم الجمعة المقبل فى لقاء الشمس بسادس جولات الدورى. وتعاقد مسئولو الزمالك مؤخرا مع اللاعبة المحترفة لمدة موسم، ومعها لاعبة الشمس مريم ثروت. كان فريق الزمالك قد ضم فى بداية الموسم ليبرو الشمس أيضا أيسل نديم التى تتميز بفنيات عالية، والتى أثبتت رؤية الجهاز الفنى منذ مشاركتها مع الفريق.

أولجا

شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفة الأوكرانية تظهر مع طائرة الزمالك الجمعة المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .