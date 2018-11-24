شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تكرم عضو الجبلاية فى حضور علام وسويلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو محافظة الشرقية على تكريم دينا الرفاعى بعد فوزها بعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات التكميلية التي أجريت يوم 30 أكتوبر الماضى، بصفتها أحد أبناء الشرقية.

وكان على رأس الحضور لحفل التكريم جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وثروت سويلم نائب البرلمان بالشرقية والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ومحمود سعد المدير الفنى للجبلاية.

وكانت دينا الرفاعى قد فازت بعضوية اتحاد الكرة بحصولها على 117صوتا مقابل90 لمنافستها شيماء منصور.