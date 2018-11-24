أول تعليق من كارتيرون بعد إقالته من تدريب الأهلي

اليوم الجديد علق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، على إقالته من تدريب كتيبة القلعة الحمراء. وكتب كارتيرون عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الجماهير والأصدقاء الأعزاء، لا أستطيع التعبير عن مدى حبي لكم، عشت حلماً تحول إلى حقيقة بالنسبة لي بتدريب الأهلي.. سامحوني على ضياع الكأس وأتمنى لكم الأفضل، يلا يا أهلي".

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