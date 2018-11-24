بشرى لعشاق صلاح.. راموس يواجه عدة اتهامات

اليوم الجديد - أحمد عبد التواب
يواجه اللاعب الإسباني، نجم فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس عدد من الاتهامات.
قالت صحيفة ألمانية إن لاعب ريال مدريد، خضع لاختبارات المنشطات، وفشل فيها لمرتين.
وكشفت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يقم بفرض عقوبات على راموس.
وقال مصدر للصحيفة إن نتيجة اختبار المنشطات الذي خضع له راموس يوم انتصار ريال مدريد على يوفنتوس في نهائي أبطال أوروبا كانت إيجابية.
وتستر الاتحاد الأوروبي على الواقعة ولم يقم بإدانة راموس، الذي خالف بروتوكول مكافحة المنشطات بعد مباراة...
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