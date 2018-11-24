متعب عن طرد عاشور أمام الوصل: أخبرني بأن الحكم "سبه".. وتعمد استفزاز لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، على اللقطة التي ظهر بها قائد الفريق حسام عاشور ينفعل بشدة على حكم مباراتهم أمام الوصل بكأس الشيخ زايد.

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ 16 بكأس الشيخ زايد بعد تعادله أمام الوصل ذهابًا بهدفين لكل منهما قبل أن يتعادل إيابًا بهدف لكل منهما.

وأضاف متعب ـ خلال تواجده ضيفًا في فضائية أون سبورت مساء يوم أمس الجمعة ـ :"من يعرف حسام عاشور يعلم أنه نادرًا ما يتعصب.. دعني أوضح أنه أخطأ فليس مقبولاً من قائد الأهلي أن يفعل ذلك فهو قدوة للاعبي الفريق ولكنني هاتفته وأخبرني أن الحكم تعمد استفزاز كان يقول للاعبين ليست جزائريًا في إشارة منه لمجاملة حكم مباراة الترجي لهم".

وتابع لاعب الأهلي السابق حديثه بقوله:"أتمنى أن يكون مراقب المباراة يسمع الحديث الذي يدور بين الحكم واللاعبين فأخبرني أنه سبه بلفظ لا يُصح أن يُقال على الهواء.. حسام عاشور صعبان عليه شكل الفرقة والخروج من بطولتين هو أكثر لاعب فاز ببطولات ويعلم قيمتها ويشعر بقهرة جمهور الأهلي".

وأتم حديثه بقوله:"كل العوامل أدت لظهور حسام بهذا الشكل وأتمنى أن يعتذر عن هذه اللقطة لأنه قيمة كبيرة في النادي الأهلي وعمره ما بدر منه موقف خارج عن المألوف حتى وليد سليمان كان بجواره وأكد حديثه".