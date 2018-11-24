رياضة | واتفورد "وش السعد" على محمد صلاح

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يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلاً على نظيره واتفورد على ملعب الأخير في مباراة صعبة على الطرفين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. ويمتلك النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول سجلا تهديفيا رائعا ضد واتفورد خلال مباراتين فقط خاضهما الموسم الماضي. ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف ضد واتفورد الموسم الماضي، حيث جاء هدفه الأول في المباراة الافتتاحية، كما صنع التاريخ بتسجيله رباعية في شباك واتفورد في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد ليصبح أول لاعب مصري يسجل هاتريك وسوبر هاتريك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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