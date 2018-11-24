رياضة | يلا شوت .. Real Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

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يلا شوت .. Real Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

في اطار سعيه لاستكمال سلسلة انتصاراته منذ تغيير المدرب، يحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد الذي لم يخسر مع المدرب سانتياجو سولاري منذ تعيينه بديلاً للوبيتيجي بعد الهزيمة من برشلونة، فاز في 4 مباريات بجميع المسابقات، الدوري والكأس بإسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

يلا شوت .. Real Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

ريال مدريد كامل العدد أمام إيبار، بعدما استعاد المدافع داني كارفخال من جديد بعد الإصابة التي أبعدته خلال المباراتين الماضيتين عن النادي الملكي.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار

المباراة ستُقام على ملعب إيبار، في تمام الـ14:00 بتوقيت القاهرة، و 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت .. Real Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

القناة التي ستُنقل المباراة، هي "BeinSports HD" القطرية.

معلق مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

القناة القطرية أسندت التعليق للمعلق القطري "يوسف سيف"

يلا شوت .. Real Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط: كاسميرو، كروس، مودريتش، فالفيردي

الهجوم: بنزيما، بيل

يلا شوت .. Real Madrid اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين