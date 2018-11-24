رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستقبل فريق اتلتيكو مدريد الاسباني، مساء اليوم نظيره فريق برشلونة في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الليجا الاسبانية.
ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبرتو
الوسط: بوسكيتس ، فيدال ، أرثر
الهجوم: ميسي ، سواريز ، رافينيا
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