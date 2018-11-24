رياضة | مدرب الهلال يستقر على بديل "الشهراني" أمام الفيصلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال يستقر على بديل "الشهراني" أمام الفيصلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال لإيجاد بديل لياسر الشهراني، للدفع به في مباراة فريقه اليوم، أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفكر البرتغالي في الاعتماد على حسن كادش لتعويض غياب ياسر الشهراني بعد الإصابة التي تعرّض لها في معسكر المنتخب السعودي أثناء مباراة اليمن الودية واضطر المدير الفني، خوان بيتزي لاستبداله.

وكشفت الفحوصات التي أجراها اللاعب بأنه أصيب بتمزق في العضلة الأمامية وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي حتى يتمثل الشفاء ويعود من جديد للملاعب، ويغيب الشهراني عن الهلال مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويذكر أن "الزعيم" الذي يملك في رصيده 27 نقطة من 9 مباريات خاضها الفريق ولم يذق طعم الخسارة، استعد لمواجهة الفيصلي بالتدريب علي التمرير والاستحواذ على الكرة.