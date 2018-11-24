رياضة | تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة لصدام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة لصدام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق اتلتيكو مدريد الاسباني، مساء اليوم نظيره فريق برشلونة في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الليجا الاسبانية.

ومن المتوقع أن يخوض اتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: فيليبى لويس ، سافيتش ، ارياس ، لوكاس هيرنانديز

الوسط: ساؤول ، رودرى ، كوكى

الهجوم: جريزمان ، دييجو كوستا ، ليمار