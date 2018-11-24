رياضة | Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

يحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الاسباني لمواصلة البقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب "الليجا"، حيث يتخلف بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة صاحب الصدارة والذى يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد اليوم، السبت.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

ويعاني ريال مدريد العديد من الغيابات في مباراة إيبار اليوم بسبب "لعنة الإصابات" التي ضربت صفوف الفريق الملكي طوال الفترة الماضية مثل كاسيميرو وناتشو فرنانديز ورافايل فاران ومارسيلو وداني كارفاخال.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها دولة الامارات الشهر المقبل.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، يعلم كيف يلعب فريق أيبار (سيواجهه ريال مدريد غدًأ بالليجت) في ملعبه ايبوروا.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانيةن فإن سولاري سيجلس غداً على دكة البدلاء في ايبورو، بالرَغم من انها لن تكون أول مرة له في هذا الملعب. المدرب الأرجنتيني يعلم جيداً كيف يلعب أيبار أمام جماهيره لأنه واجههم في 2003 في كأس الملك.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

وفي ذلك الوقت كان يدرب أيبار خوسي ماريا أمورورتو وريال مدريد تأهل بصعوبة، بعد أن توقع الجميع أن يتأهل ريال مدريد تحت قيادة كارلوس كيروش بسهولة، لكن أيبار خلق المشاكل للمدرب البرتغالي.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

ريال مدريد تعادل 1-1 في المباراة الأولى والحقيقة أن أداء كاسياس الرائع منع أيبار من تحقيق معجزة، ريال مدريد تفاجأ من أيبار شجاع و خطير، سولاري كان من القلائل الذين قَدّموا أداء جيّد وصنع هدف لـجوتي.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

سولاري يعود غداً لـ ايبوروا و المباراة في 2003 ستجعله يعلم ما ينتظره. الكثير من الأشياء تغيّرت منذ حينها و لكن هناك أشياء لم تتغير و حماس جماهير أيبار هو أحد هذه الأشياء. أيبار مينديلبار وأيبار امورورتو لديهم نفس العزيمة.

Bein sport لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن