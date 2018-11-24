رياضة | live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

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live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإسباني، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر اليوم السبت 24-11-2018.

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وأصبح الفارق بينه وبين الغريم التقليدي المتصدر برشلونة هو 4 نقاطٍ فقط، وكان الريال قد نجح في تحقيق الفوز في مباراتين مع مدربه الجديد سولاري على حساب بلد الوليد وسيلتافيجو.

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

تفصيل مباراة ايبار Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : الملعب البلدي إبوروا .

المعلق : يوسف سيف .

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

موعد المباراة ريال مدريد وايبار :

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

0:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

على الجانب الآخر، يحتل إيبار المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيتيس الثاني عشر، ومثلها عن الثيلتيكوس وفالنسيا صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، ومن المنتظر أن يكون اللقاء قوياً بين الفريقين كما اعتاد مشجعي الفريقين في بعض مباريات المواسم الأخيرة.

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

وتنقل مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 المشفرة، بث حي ولايف.

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

ومن المتوقع أن يلعب المدافع الشاب خافي سانشيز بجانب رافائيل فاران في قلب دفاع , على أن يعود داني كارفخال ومارسيلو الى التشكيلة الأساسية من جديد , كما من المتوقع أن يتواجد النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الدكة .

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر

وقد يمنح سولاري الفرصة لماركوس لورينتي أو فيدي فالفيردي في ظل غياب كاسيميرو , كما من المتوقع أن يتواجد لوكاس فاسكيز في التشكيلة الأساسية , في حين قد يظهر ماريانو دياز كبديل بعد تعافيه هو الآخر من الإصابة .

live kora مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم بث مباشر