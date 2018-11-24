رياضة | Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

يلتقي نادي ريال مدريد العملاق الاسباني يلتقي يوم السبت المقبل الموافق التاسع من ابريل الجاري مع ضيفه نادي ايبار في لقاء الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري الاسباني و سوف ينشر لكم موقع الخليج 365 روابط البث الحي و المباشر لمشاهدة المباراة مباشرةً لايف بدون أي تقطيع أو اعلانات لذا نرجو من حضراتكم التكرم بمتابعة المقال و سوف يتم نشر روابط البث الحي و المباشر لمشاهدة المباراة لايف بدون تقيطع و سوف يتم تحديث المقال لاضافة روابط البث الحي و المباشر لمشاهدة المباراة و ذلك قبل بدء اللقاء بأكثر من ست ساعات كاملة .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



هذا و لكل عشاق المشاهدة من خلال أجهزة المحمول و التابلت فإننا سوف ننشر روابط البث الحي و المباشر التي تدعم خدمة الجوال حتى يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال أجهزة الجوال و التابلت فتابعونا .

و لمشاهدة أية مباراة لايف بدون تقطيع فيرجى البحث في جوجل باستخدام عبارة ” مشاهدة مباراة ( و قم بادخال طرفي اللقاء الذي تريد مشاهدته ) بث مباشر –الخليج 365” و سوف تظهر لك في الننائج مقالات موقع الخليج 365 الرياضيو نتمنى لكم مشاهدة طيبة .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



ريال مدريد الجريح يستقبل ايبار سعياً لمحو هزيمة دوري ابطال أوروبا … موعد و توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني – موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يستقبل نادي ريال مدريد الاسباني ضيفه نادي ايبار في لقاء الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري الاسباني للدرجة الأولى و يسعى ريال مدريد الستعادة الانتصارات في الدوري الاسباني و محو هزيمة فولسبورج الالماني في دور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا يوم الاربعاء بهدفين دون رد و يسعى ريال مدريد للعودة لأجواء الليجا مرة أخرى و استعادة الانتصارات مرة أخرى خاصةً بعد تحقيق الفوز في ملعب الكامب نو على نادي برشلونة الاسباني في لقاء الكلاسيكو .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



لذا فمن المنتظر من عشاق ريال مدريد أن يقدم ريال مدريد أداءً طيباً أمام نادي إيبار ليواصل الزحف نحو صدارة الدوري الاسباني و ذلك بعد أن استطاع أن يقلص الفارق بينه و بين برشلونة المتصدر إلى سبع نقاط و بينه و بذلك يحيي آماله مرة أخرى في الفوز بالليجا الاسبانية مرة أخرى و تفادي الخروج هذا الموسم خالي اليدين من البطولات مثل ما حدث الموسم الماضي .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



أما عن نادي ايبار فكل ما يتمناه هو أن يخرج بأفضل نتيجة ممكنة و تفادي الخروج بهزيمة مشينة من ملعب سانتياجو برنابيو معقل العملاق المدريدي و تحقيق أية نقاط ممكنة لا تبعده كثيراً عن مواصلة المنافسة على الدخول ضمن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



مشوار نادي ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني قبل لقاء الفريقين … موعد و توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني – موعد مباراة ريال مدريد القادمة

مشوار نادي ريال مدريد في الدوري الاسباني :

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



يدخل نادي ريال مدريد لقاء الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري الاسباني و هو في المركز الثالث برصيد تسع و ستين نقطة من أصل واحد و ثلاثين مباراة خاضها حتى الآن في الليجا الاسباني .

لعب نادي ريال مدريد واحداً و ثلاثين مباراة حتى الآن حقق خلالها الفوز في واحد و عشرين انتصار و ستة تعادلات و أربعة هزائم .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

أحرز ريال مدريد تسعاً و ثمانين هدف ليكون أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بينما استقبلت شباك العملاق كيلور نافاس جامبر لتسع و عشرين هدف .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



موعد مباراة ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني … موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني – موعد مباراة ريال مدريد القادمة .

يلتقي يوم السبت نادي ريال مدريد الاسباني مع ضيفه نادي ايبار و ذلك في لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية و الثلاثين من الليجا الاسباني و ذلك يوم السبت الموافق التاسع من ابريل الجاري لعام 2016 و ذلك في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت جرينتش العالمي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت تونس و الجزائر الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة و الدوحة و صنعاء و بغداد الساعة السادسة مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة و ذلك على أرضية ملعب ستاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



و سوف يتولى الادارة التحكيمية للقاء الحكم الاسباني خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز صاحب الثلاثة و الثلاثين عام .

بطاقة موعد مباراة ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني و القنوات الناقلة لها … يلا شوت : بث مباشر مشاهدة مبارة ريال مدريد و ايبار في الدوري الاسباني .

طرفى اللقاء : ريال مدريد و ايبار

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت



المناسبة : لقاء الفريقين في الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري الاسباني للدرجة الأولى

ملعب المباراة : ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد – اسبانيا

توقيت اللقاء : تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت جرينتش العالمي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت تونس و الجزائر الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة و الدوحة و صنعاء و بغداد الساعة السادسة مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة .

هذا و يمنكم مشاهدة المباراة لايف مباشرةً من هنا بدون اعلانات او تقطيع بث مباشر

Bein Sport | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

