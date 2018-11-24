رياضة | توكومان يقلص الفارق مع متصدر الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توكومان يقلص الفارق مع متصدر الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب أتلتيكو توكومان على ضيفه بلجرانو (3-1) في انطلاقة الجولة الـ13 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ليصبح على بعد نقطة من راسينج، متصدر البطولة.

تقدم بلجرانو أولاً في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة عبر ليوناردو سيكييرا في الدقيقة (13) عبر ضربة جزاء.

إلا أنَّ أتلتيكو توكومان، أدرك التعادل عبر برونو بيانكي في الدقيقة (32)، ثم تقدم بهدفين من توقيع لياندرو دياز في الدقيقة (58)، ولويس رودريجيز في الدقيقة (83).

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو توكومان، رصيده إلى 28 نقطة، محافظًا على وصافة البطولة، لكنه قلص الفارق لنقطة واحدة مع راسينج المتصدر، والذي يستقبل غدًا بانفيلد في إطار نفس الجولة.

وفي باقي مباريات الجمعة، فاز تاييريس على مضيفه أرخنتينوس جونيورز بهدفين دون رد، سجلهما جونيور أرياس في الدقيقة (10)، وجونزالو ماروني في الدقيقة (48).

ورفع الضيوف، رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد صاحب الارض عند 6 نقاط في ذيل الترتيب.

وفاز روساريو سنترال، على ضيفه إستوديانتس (2-1)، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ15 ويتجمد رصيد الزوار عند 16 نقطة في المرتبة الـ13.

سجل ثنائية روساريو سنترال كل من فرناندو زامبيردي في الدقيقة (14)، وواشنطن كاماتشو في الدقيقة (80)، فيما أحرز لوكاس ألبرتينجو، هدف الزوار الوحيد في الدقيقة (86).

ولن تقام مباريات بالدوري اليوم السبت؛ بسبب مباراة السوبر كلاسيكو المرتقبة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وتستكمل الجولة غدًا الأحد بمباريات سان لورينزو مع أوراكان، وأونيون مع فيليز سارسفيلد، وألدوسيفي مع نيويلز أولد بويز، وسان مارتين دي توكومان مع كولون، وراسينج مع بانفيلد.

وتختتم الإثنين بمباراتي ديفينسا إي خوسيتسيا مع تيجري، ولانوس مع إندبنديينتي.