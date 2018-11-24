الامارات | مدرب ريال مدريد يصف السائق الإسباني فرناندو ألونسو بالأسطورة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يصف السائق الإسباني فرناندو ألونسو بالأسطورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بالسائق الإسباني فرناندو ألونسو الذي يخوض غدا على حلبة مرسى ياس سباقه الأخير في عالم "الفورمولا1" قمة سباقات المقعد الأحادي على العالم.

ووصف سولاري في حديثه لوسائل الإعلام الإسبانية، أن ألونسو المتوج بلقب بطل العالم لسباقات "الفورمولا1" في عامي 2005 و2006 يمثل أحد أساطير الرياضية في إسبانيا، بصورة مماثلة للاعب التنس رافائيل نادال ونجم كرة السلة باول غازول.

وقال سولاري، إن: "إسبانيا قدمت أساطير على صعيد الرياضة، وهي بلد معطاء قادر على انتاج المواهب الرياضية بصورة دائمة وفي العديد من المجالات سواء بشكل جماعي مثل كرة السلة أو بصورة فردية بالصورة التي قدمها فرناندو ألونسو في مسيرته الممتدة لـ 17 عاماً في سباقات الفورمولا1".

والجدير بالذكر، يخوض سائق فريق ماكلارين الإسباني فرناندو ألونسو السباق الختامي من بطولة "الفورمولا1" للموسم الحالي الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في أبو ظبي، في سباق يمثل المحطة الأخيرة في مسيرة ألونسو على صعيد هذه البطولة بعد أن قرر فرناندو الابتعاد عن عالم "الفورمولا1" والاتجاه إلى أنماط أخرى من سباقات السيارات، خصوصاً أن ألونسو الذي احترف هذه الرياضة عام 2001 نجح على مدار 313 سباقاً في تحقيق الفوز بـ 32 سباقاً بجانب الصعود إلى منصات التتويج في 97 مناسبة، بجانب حصوله على لقب بطل العالم عامي 2005 و2006 واضعاً من خلالها حداً لهيمنة الأسطورة الألماني مايكل شوماخر على لقب بطولة العالم للسائقين.