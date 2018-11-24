إنفانتينو يلمح إلى إمكانية مشاركة جيران قطر في تنظيم مونديال 2022

جدد رئيس الإتحاد الدوري لكرة القدم، فيفا، جياني إنفانتينو، تلميحه إلى إمكانية إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، وذلك في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في قطر إلى 48 بدلا من 32.

وقال في مقابلة مع صحيفة "جارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة و كندا والمكسيك) واللذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، لكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

وأشار إنفانتينو: "بالتأكيد العلاقة مع الدول المجاورة تعد عاملا يعقد الموقف"، لكنه أضاف :"عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الناس يتحدثون مع بعضهم البعض".

ووتابع "قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا بثمانية ملاعب، لذلك فإن أي توسع سيعني أن مباريات إضافية يتعين أن تلعب خارج البلاد".

وختم "هناك مناقشة مفتوحة وصريحة، إذا كان هذا ممكنا، وملائما، فأنا سعيد للغاية، إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدا في أي حال، ولكنني لن أكون سعيدا إذا لم نقم بالمحاولة".