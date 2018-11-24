معسكر سعودي إماراتي لدراجات السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض انطلق أمس المعسكر التدريبي المشترك بين المنتخبين السعودي والإماراتي لدراجات السيدات في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، برعاية ولي عهد إمارة الفجيرة محمد بن حمد الشرقي. وضمت بعثة المنتخب السعودي في المعسكر الذي سيستمر حتى 30 نوفمبر الحالي، مدير المنتخبات سعود الهويمل ومسؤولة البرامج النسائية بالاتحاد براءة اللحيدان، و10 لاعبات هن: دعاء نعيم، عايشة أبوالعينين، نديمة أبوالعينين، بيان باروم، أروى العمودي، رغد المرزوقي، فاطمة البلوشي، مها الجعفري، جود الخضري سحر الحربي.



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