شكرا لقرائتكم خبر الصدارة.. ورقة ضغط أم دافع الهلال أمام الفيصلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الهلال، في السادسة مساء اليوم، ضيفا على الفيصلي بملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار مواجهات الأسبوع العاشر.

ويحمل الضيف هم مواصلة نتائجه المميزة والابتعاد بالصدارة دون خسارة أو حتى تعادل، بعد أن حقق كامل العلامة في الجولات الماضية، حيث يملك 27 نقطة.

في المقابل، يطمح صاحب الأرض والجمهور فريق الفيصلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في زيادة رصيده النقطي، حيث يملك 11 نقطة، وذلك رغم أن الفيصلي لم يسجل مواقف قوية أمام الهلال، فمنذ صعوده إلى دوري المحترفين لم يهزم الهلال، بل حصل أمامه على نقطة واحدة من تعادل.

آخر مباراة للفيصلي خاضها على ملعبه أمام الشباب وانتهت بالتعادل 0-0، بينما خاض الهلال آخر مباراة خارج ملعبه وفاز فيها على الوحدة 3-0 بمكة المكرمة.

ولا يتوقع أن يحدث المدير الفني للهلال جورجي جيسوس تغييرا في طريقة اللعب، خاصة في ظل اكتمال صفوف الفريق وجاهزيته الأفضل مقارنة بالفيصلي، حيث شارك عدد من لاعبي الهلال خلال فترة التوقف الماضية في معسكر الأخضر ومباراتيه التجريبيتين أمام اليمن والأردن.

الاتفاق والتعاون

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة، يستضيف الاتفاق (14 نقطة) الباحث عن تحسين أوضاعه بعد الخسارتين المتتاليتين أمام قطبي الرياض الهلال والنصر في الجولتين الماضيتين، فريق التعاون (12 نقطة) الطامح للتقدم نحو المراكز المتقدمة، بعد تعثره أمام أحد 0-1 في الجولة الثامنة، علما أنه لم يخض مباراته في الجولة التاسعة أمام نده التقليدي الرائد بعد أن تأجيل المباراة.

ونقلت المباراة إلى ملعب الراكة نظرا لأعمال الزراعة التي يشهدها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويسعى مدرب الاتفاق، الأوروجوياني ليناردو راموس إلى محو الصورة المتواضعة التي لازمت الفريق بدءا من خماسية الفيصلي، وذلك بالعودة للانتصارات مجددا بعد فترة التقاط الأنفاس خلال فترة التوقف، إلا أنه سيعاني من غياب دينمو الفريق وصمام أمانه السلوفاكي فيليب كيش اليوم.

في المقابل، يبحث مدرب التعاون، البرتغالي بيدرو مانويل عن تعويض الخسارة الأخيرة أمام أحد وتجاوز الاتفاق نقطيا.