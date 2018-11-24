2100 شرطي لتأمين قمة غريمي الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بوينس أيرس

تتوجه الأنظار بترقب كبير لنهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس اليوم، والذي يجمع بين الغريمين الأرجنتينيين ريفربليت وبوكا جونيورز.

وستكون مواجهة اليوم الأكثر إثارة وأهمية بين أكبر ناديين في الأرجنتين، كونها الأولي بين الفريقين في نهائي البطولة القارية.

يذكر أن جميع تذاكر المباراة التي ستلعب باستاد «مونوميتال»، معقل ريفر بليت، والبالغ عددها 66 ألف تذكرة قد نفدت، في الوقت الذي بلغ ثمن بعضها 4800 يورو.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2 - 2 على ملعب بوكا جونيورز، فيما لن تطبق قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في حال انتهاء اللقاء بالتعادل، مما يعني احتكامهما مباشرة لركلات الترجيح إذا ما تحققت هذه الفرضية.

ورغم قرار عدم السماح لجماهير الفريق الزائر بحضور اللقاءات في الملاعب الأرجنتينية، ستدفع السلطات الأمنية في الأرجنتين بـ2100 شرطي لتأمين المباراة.

وحصد العنف الجماهيري خلال السنوات العشر الأخيرة في الأرجنتين أرواح 150 شخصا، 53 منهم لقوا حتفهم منذ تطبيق قرار حرمان الجماهير الزائرة من حضور المباريات.

وحظي بوكا جونيورز أمس الأول بمؤازرة جماهيرية مذهلة، بعدما حضر 50 ألفا من أنصاره لمران الفريق، وكان هذا العدد مرشحا للزيادة لو لم يقم رجال أمن الملعب بغلق الأبواب.

وسجل الحشد الجماهيري في تدريبات بوكا جونيورز رقما قياسيا عالميا جديدا.

وكان لهذا التدفق الجماهيري الكبير على تدريب بوكا جونيورز تأثير سلبي على سلطات مدينة بوينس أيرس التي قررت غلق الملعب موقتا بسبب تجاوز عدد الجماهير التي حضرت المران للسعة الرسمية للملعب.

وسيشارك البطل في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الشهر المقبل في الإمارات.