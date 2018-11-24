شكرا لقرائتكم فتح باب التسجيل فى ثانى أيام الجمعية العمومية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعقد اليوم ،السبت، اليوم الثاني لأجتماع الجمعية العمومية للنادي الآهلي حيث يبدأ باب التسجيل من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً من أجل مناقشة جدول الأعمال الخاص بعديد من القضايا والأمور التى تهم النادي الاهلي والتى يأتي في مقدمتها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

ويأتي اجتماع اليوم لعدم إكتمال النصاب القانوني أمس حيث لم يحضر 60 ألف عضو كما كان مُقرراً لذا تأجل الأجتماع لليوم حسب لائحة النادي الخاصة وسيكتمل النصاب القانوني لعمومية الاهلي اليوم بحضور 10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل. أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري تسجيل ٢٥٥٤ عضو قبل غلق باب التسجيل.

ويغيب محمود الخطيب رئيس النادي عن الجمعية العمومية اليوم بسبب تواجده في ألمانيا لظروف صحية حيث أجرى مؤخراً جراحة لأستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، فيما سيترأس الجمعية اليوم العامري فاروق نائب رئيس النادي .

وتأتي عمومية الآهلي اليوم وسط ظورف صعبة في النادي بسبب تراجع مستوى ونتائج فريق الكرة خلال الفترة الماضية بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي ثم وداع البطولة العربية بعدها بأيام قليلة أمام الوصل الاماراتي وهي النتائج التى جعلت مجلس الإدارة يُطيح بالمدرب الفرنسي بارتريس كارتيرون.