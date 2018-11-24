رياضة | قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لليجا الإسبانية.

ويواجه برشلونة خطر فقدان الصدارة في حال تعثره في هذه المرحلة حيث يتقدم بفارق نقطة واحدة عن ثلاثة أندية هي أتلتيكو وإشبيلية وديبورتيفو ألافيس.

ويسعى أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لحسم القمة مع برشلونة لانتزاع الصدارة وتعميق جراح الفريق الكاتالوني بالخسارة الثانية تواليا بعد الأولى أمام ريال بيتيس 3-4 في المرحلة الماضية والتي كانت الأولى على أرضه منذ عامين، كما أنها جاءت عقب عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد غياب 3 أسابيع بسبب كسر في يده.

وغاب ميسي منذ الفوز على الفريق الأندلسي الثاني إشبيلية 4-2 على الملعب ذاته في المرحلة التاسعة في الـ 20 أكتوبر الماضي، وفي غيابه لم يخسر الفريق الكاتالوني في 5 مباريات فقد فاز على ريال مدريد 5-1 في الكلاسيكو ورايو فايكانو 3-2 في الدوري، وعلى كولتورال ديبورتيفا ليونسا في مسابقة الكأس، وعلى إنتر ميلان الإيطالي 2-0 قبل أن يتعادل معه 1-1 في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستفاد الفريقان من فترة التوقف الدولية والتي سمحت للعديد من عناصرهما المصابين من معاودة التمارين والاستعداد للقمة النارية السبت.

وأعلن برشلونة الثلاثاء أن لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق.

وتشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي دفعة لفريقه وستمنح مدربه إرنستو فالفيردي حلولا إضافية في ظل غياب لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بسبب الإيقاف، علما بأنه أصيب مع منتخب بلاده في المباراة ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية وسيغيب نحو ثلاثة أسابيع.

ومقابل عودة كوتينيو إلى تدريبات برشلونة، أظهرت صور نشرها أتلتيكو من حصته التدريبية الثلاثاء، معاودة مهاجمه الدولي دييغو كوستا وظهيره الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز ومواطنه توما ليمار التمارين أيضا مع الفريق.

وغاب اللاعبون الثلاثة في الفترة الماضية بسبب إصابات مختلفة، وينضمون إلى اثنين آخرين عادا حديثا من الإصابة أيضا، هما لاعب خط الوسط كوكي والمدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش.

ولا يزال سيميوني يفتقد خدمات مدافعي الأوروجواي دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز، واللذين يسود اعتقاد أنهما لن يكونا جاهزين في الوقت المناسب لخوض اللقاء ضد برشلونة.

واعترف سيميوني أنه قد يضطر إلى دعوة لاعب الفريق الرديف فرانشيسكو مونتيرو أو إشراك لاعب الوسط ساوول نيغيز في مركز قلب الدفاع.

وفي نفس الجولة يلتقي فالنسيا مع رايو فايكانو، وهويسكا مع ليفانتي.