رياضة | واتفورد "حصالة" محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واتفورد "حصالة" محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح في الساعة الخامسة مساء اليوم ضيفًا على واتفورد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في 7 أهداف خلال 176 دقيقة هي تاريخ مشاركاته ضد واتفورد.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف منهم 4 في لقاء الدور الثاني "سوبر هاتريك" كان لها أهمية كبيرة في فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما صنع هدف في كل مباراة.

ويعد ملعب واتفورد هو أول ملعب يسجل فيه محمد صلاح بعد انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول.