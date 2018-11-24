الان تتابع «يويفا» يغرم مانشستر يونايتد بسبب كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، نادي مانشستر يونايتد بسبب تصرفات جماهيره في مباراة يوفنتوس، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت مباراة يوفنتوس أمام مضيفه مانشستر يونايتد، التي انتهت بنتيجة 1-0 للفريق الإيطالي، اقتحام 3 مشجعين للملعب لالتقاط الصور مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مانشستر يونايتد سيدفع غرامة 7 آلاف جنيه إسترليني، عقوبة على دخول بعض الجماهير للملعب.

وهذه الغرامة الثانية التي توقع على الشياطين الحمر بعد عقوبة مباراة فالنسيا، بسبب تأخر انطلاق اللقاء، وبلغت 13 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيلعب مع يونج بويز، الثلاثاء المقبل، على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

ويحتل “الشياطين الحمر” المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 9 نقاط.