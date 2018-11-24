الامارات | راموس متهم بتعاطي المنشطات

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس متهم بتعاطي المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت منصة الوثائق السرية الرياضية المسربة "فوتبول ليكس"، عبر صحيفة دير شبيغل الألمانية، وثائق تشير إلى ارتكاب سرجيو راموس مخالفتين رياضيتين.

وأشارت الوثائق إلى استحمام راموس قبل إجراء فحص للمنشطات عقب لقاء بين ريال مدريد وملقا في 15 أبريل الماضي، ليخرق القانون الإسباني الذي ينص على أن الاستحمام قد يكون محاولة "للتحايل" على الكشف.

وأبلغت الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات ريال مدريد بعد هذه الواقعة بخمسة أشهر، ما تسبب في إثارة استياء جانب من إداريي الملكي، رغم أن الوكالة عادت وكشفت لمجلة دير شبيغل الألمانية أن "العملية لم تتضمن أي علامات على تعمد انتهاك لوائح مكافحة المنشطات".