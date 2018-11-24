الامارات | كلوب يرد على تصريحات أغيري حول صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرد على تصريحات أغيري حول صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغين كلوب، على تصريحات مدرب المنتخب المصري، المكسيكي خابيير أجيري، والتي قال فيها إنه نصح محمد صلاح نجم "الفراعنة" بالرحيل عن الـ"ريدز" بعد موسم أو موسمين لو لم يتوج بألقاب.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي رداً على سؤال بخصوص رأيه في هذه التصريحات "سأقول إن أجيري عليه أن يرحل إلى دولة أخرى أو ليدرب فريق آخر، إذا لم يحقق ألقاباً في ظرف عامين".

وأضاف المدرب: "لا أعرف لماذا تقول الناس هذه الأشياء. أنا قطعاً لست متفقاً معه، لكن نحن في عالم حر ويحق لكل شخص قول ما يحبه".