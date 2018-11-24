شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك صرف مكافأة الفوز على الداخلية بالجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف مساء الخميس قبل الدخول فى معسكر مباراة الجونة غدا الأحد استعدادا لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الفريق الساحلى مساء الاثنين بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 16 للدورى. ويسعى فريق الزمالك لمواصلة مسيرة الانتصارات وتقضى اللائحة البيضاء بصرف المكافآت بشكل فورى حال تصدر الفريق لجدول الدورى وبالفعل يغرد الفريق حاليا فى الصدارة منفردا برصيد 29 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه .

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