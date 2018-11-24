شكرا لقرائتكم حرس الحدود يدخل معسكرا مغلقا استعدادا امواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى المدير الفنى ،معسكرا مغلقا أمس الجمعه بمدينة الاسكندرية استعدادا لمباراة فريق وادى دجلة المقرر لها الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز.

وفاز فريق حرس الحدود على نظيرة المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15من الدورى الممتاز ويسعى الفريق العسكرى بالفوز بجميع المباريات المتبقية من عمر الدور الاول من البطولة بحصد مركز متقدم يجعلة يبتعد عن دائرة الهبوط . ويدخل فريق حرس الحدود المباراة بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعد حصد 15 نقطة.