شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يلجأ لتعديل المراكز لإخماد "فتنة" دكة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، سياسة جديدة لمواجهة أزمة التخمة العددية للاعبين فى بعض المراكز مما يؤدى لظهور مشكلة فى دكه بدلاء الأبيض وغضب بسبب عدم المشاركة فى المباريات .

وشهدت الفترة الماضية حرص جروس على تعديل مراكز بعض لاعبى الزمالك خلال التدريبات خاصة لاعبى وسط الملعب الهجومى والدفاعى والبداية كانت مع عبد الله جمعة الذى أصبح بديلا فى مركز الظهير الأيسر وشارك بشكل أساسى فى آخر مباراتين أمام الإنتاج الحربى والداخلية وقدم مستوى مقبول فى ظل غياب ثنائى الجبهة اليسرى بهاء مجدى و أحمد فتوح .

كما قام جروس بتدريب محمود دونجا لاعب الوسط للقيام بمهام المدافع حيث أشرك اللاعب بهذا المركز خلال التدريبات وكذلك ودية بنى غازى الليبى الأخيرة تحسبا للحاجة إليه وبالفعل كان دونجا على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة الداخلية كمدافع فى حالة إصابة محمود علاء أو محمد عبد السلام .