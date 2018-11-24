شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ "تالا نداى" فى مران الطلائع قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع السنغالى تالا نداى مهاجم طلائع الجيش لاختبار طبى فى مران اليوم، السبت، لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندرى بعد إصابته بجزع فى أنكل القدم .

أعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

يتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا والبلجيكى جان فرانسوا مدربًا عامًا والتونسى زيد بن حمودة مخطط للأحمال و محمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى).

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام ، يحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.