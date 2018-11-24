رياضة | يوفنتوس طمعان في كرم سبال بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس طمعان في كرم سبال بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف نادي يوفنتوس في الساعة السابعة مساء اليوم نظيره سبال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.
وتعد مباراة اليوم سهلة نسبيًا ليوفنتوس إذ يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي، بينما يأتي الضيوف في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.
ويتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهز الشباك من جديد وخطف صدارة قائمة هدافي الكالتشيو من كريستوف بياتيك مهاجم فريق جنوى برصيد 9 أهداف بفارق هدف عن صاروخ ماديرا
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