رياضة | مانشستر سيتي في فخ وست هام

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يحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد في الخامسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ويخشى أبناء الإسباني بيب جوارديولا فخ وست هام يونايتد وحرمانهم من انتزاع الثلاث نقاط، من أجل تأمين الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بـ32 نقطة بينما وست هاخم في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.