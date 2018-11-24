رياضة | صراع مثير بين توتنهام وتشيلسي في ديربي لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مثير بين توتنهام وتشيلسي في ديربي لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ديربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

يبحث توتنهام عن مواصلة سلسلة الانتصارات،وتحقيق الفوز على الضيوف والتقدم في جدول ترتيب الإنجليزي بينما يخطط تشيلسي لرد الاعتبار بعد الهزيمة الأخيرة في آخر لقاء بينهما بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.