رياضة | موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير منافسه فريق تشيلسي، يوم السبت 24-11-2018 على ملعب "ويمبلي" في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويرغب نادي تشيلسي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية.

ويسعي توتنهام هوتسبير أيضا في محاولة إعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

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