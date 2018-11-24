رياضة | موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي برشلونة الإسباني ضد نادي أتليتكو مدريد، يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب "واندا ميتروبيلتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي برشلونة، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني علي التوالي.

ويحتل نادي أتليتكو مدريد مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز الأول برصيد 24 نقطة.

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