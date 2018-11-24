شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخطط لإبرام صفقة تبادلية مع سموحة لضم ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن النادى الأبيض يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع نادى سموحة خلال الفترة المقبلة لضم ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندرى فى ظل رغبة الأخير فى ضم بعض لاعبى الفريق الأبيض مثل محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك وباسم مرسى مهاجم الفريق العائد من لاريسا اليونانى فى شهر يناير المقبل.

أوضح المصدر ذاته إنه سيتم الحديث فى تفاصيل الصفقة بين الجانبين خلال الأسبوع المقبل، لتحديد إمكانية إتمامها من عدمه خاصة إن الزمالك لديه نية فى الموافقة على إعارة الثنائى دونجا وباسم مرسى لسموحة بشرط الحصول على خدمات ياسر إبراهيم بشكل نهائى.

وتأتى رغبة الزمالك فى عقد صفقة تبادلية مع سموحة من أجل تخفيض المقابل المالى لصفقة ياسر إبراهيم مع تحقيق استفادة فنية بمشاركة الثنائى دونجا ومرسى مع الفريق السكندرى خاصة إن دونجا لا يشارك مع الفريق تحت القيادة الفنية للسويسرى كريستيان جروس.