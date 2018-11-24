شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضع قدماً فى نهائي السيدات والرجال بهونج كونج المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمنت مصر منافساً في الدور النهائي لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر بطولات الاسكواش في العالم، نظراً لنقاط التصنيف التي تضيفها للاعبين، وكذلك قيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات.
حيث يواجه محمد الشوربجي مواطنه طارق مؤمن، في نصف نهائي هونج كونج بعد تأهل الثنائي .
فيما تواجه رنيم الوليلي مواطنتها نوران جوهر في مباراة نصف نهائي هونج كونج، في تحدي جديد لبطلة العالم أمام رفيقتها في وادي دجلة نوران جوهر.
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