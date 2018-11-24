شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرغب فى استعارة دونجا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن تلقى محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الفريق عرضا مؤخرا من نادى سموحة لضمه، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم فى ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض.

أوضح المصدر ذاته أن العرض سيكون من مسئولى سموحة يقضى بالحصول على خدمات دونجا على سبيل الإعارة بمقابل مالى، خاصة إن اللاعب لديه رغبة فى المشاركة بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة لذلك قد يبحث الانتقال للفريق السكندرى.