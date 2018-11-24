رياضة | عبد الغني: باتريس كارتيرون مدرب مهمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الغني: باتريس كارتيرون مدرب مهمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن استغناء الأهلي عن بعض لاعبيه المهمين بالإضافة لإهمال كارتيرون المدير الفني المقال لإشراك بعض اللاعبين تسبب في تراجع النتائج.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الأهلي استغني عن بعض اللاعبين المهمين وتخيل أن الأمور ستسير بشكل طبيعي في البطولات التي يشارك فيها".

وأضاف عبد الغني : "كارتيرون هو السبب الرئيسي في مستوى الأهلي كما أنه أهمل الاستعانة ببعض اللاعبين الذي تعاقد معهم الفريق بمبالغ طائلة على رأسهم صلاح محسن".