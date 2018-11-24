رياضة | فرانكفورت يتمسك بـ"تراب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت يتمسك بـ"تراب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يطمح آينتراخت فرانكفورت الألماني، للاحتفاظ بحارس مرماه كيفن تراب، بعد انتهاء فترة إعارته من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال أدي هوتر، مدرب الفريق، في تصريحات أبرزتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "أود بقاء تراب لما بعد الصيف المقبل".
وعاد تراب، إلى صفوف فرانكفورت (ناديه السابق) في الصيف الماضي، بعقد إعارة لمدة موسم واحد من سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إلى صعوبة مهمة فرانكفورت، في ظل ارتباط الحارس بعقد حتى عام 2020 مع سان جيرمان.
ويقدم تراب مستوى مميز مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث تلقت شباكه 13 هدفًا، ليصبح فريقه صاحب رابع أفضل دفاع في البوندسليجا.
يذكر أن تراب رحل عن فرانكفورت في عام 2015، لينضم إلى باريس سان جيرمان، مقابل 9 ملايين يورو.
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