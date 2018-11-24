رياضة | الزمالك يستغيث بـ"دونجا"

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يحاول كريستيان جروس المدير الفنى لنادىي الزمالك تجهيز محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق للعب فى مركز قلب الدفاع أمام الجونة في الدوري المصري. ويسعى جروس لتأمين قلب دفاع الزمالك بدونجا لتعويض محمود علاء في حالة غيابه عن لقاء الجونة للإصابة. واستكمل محمود علاء مباراة الزمالك والداخلية مصابًا والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

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