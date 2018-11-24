شكرا لقرائتكم خبر عن «ليون» يهزم «سانت إيتيان» في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ليون على سانت إيتيان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب بارك أولمبيك ليون، ضمن منافسات الجولة الــ 14 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم.



وأحرز هدف ليون جايسون دينايير في الدقيقة 62 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع ليون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد سانت إيتينان عند 23 نقطة في المركز الخامس.