رياضة | محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت صحيفة "جارديان" البريطانية عدم مشاركة محمد صلاح نجم نادي ليفربول أساسيًا في مباراة اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي للرغبة في إراحته. وأكدت الصحيفة أن ستوريدج سيقود هجوم ليفربول وخلفه شاكيري وفيرمينو وساديو ماني تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - الكسندر أرنولد خط الوسط: فينالدوم – فابينهو - شاكيري - فيرمينو – ماني خط الهجوم: ستوريدج

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